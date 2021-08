Masters 1000 Cincinnati, esordio sul velluto per Jannik Sinner: eliminato l’argentino Delbonis in due set

SportFair

Jannik Sinner comincia come meglio non potrebbe il Masters 1000 di Cincinnati, superando in due set Federico Delbonis nel primo turno del torneo. Il tennista italiano si impone con il punteggio di 6-2, 7-5 dopo poco più di un’ora e mezza di partita, iniziata in ritardo a causa della pioggia. Un monologo quello della testa di serie numero 11 del torneo, andato in leggera difficoltà solo nel finale del match, prima di chiudere la contesa giocando due games perfetti. Nel prossimo turno, Jannik Sinner se la vedrà con il vincente del match tra Isner e Norrie in programma nel pomeriggio di domani.