Soffre ma stacca il pass per il secondo turno: esordio ok per Lorenzo Musetti agli US Open

Lorenzo Musetti soffre ma stacca il pass per il secondo turno degli US Open, superando non senza sudare lo statunitense Emilio Nava al termine di una partita piuttosto combattuta. Il giocatore italiano prima va sotto a causa di un inizio non troppo brillante che gli costa il primo set, per poi alzare il ritmo del proprio gioco e portare a casa la vittoria con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-1, 6-3 dopo poco più di due ore e mezza di battaglia. Nel prossimo turno Musetti affronterà Opelka, abile a superare Kwon in tre set.

Fuori Caruso

Niente da fare invece per Salvatore Caruso, che esce di scena al primo turno al cospetto di Kei Nishikori. L’azzurro parte malissimo e va sotto di due set in poco meno di un’ora, salvo poi riprendersi nella terza frazione e accorciare le distanze. Nel quarto e decisivo set però il giapponese chiude i conti, staccando così il pass per il secondo turno degli US Open con il punteggio di 6-1, 6-1, 5-7, 6-3 in due ore e 43 minuti di battaglia.