Avvio pessimo di Guardiola, il Manchester City saluta il primo trofeo: il Community Shield se lo prende il Leicester

Pessimo inizio di stagione per il Manchester City di Pep Guardiola, costretto a salutare il primo trofeo di questa annata agonistica. I Citizens infatti cedono al Leicester al termine della finale del Community Shield giocata oggi a Wembley, incassando all’89° il rigore di Iheanacho. Tante le assenze da una parte e dall’altra, a risentirne è dunque lo spettacolo come dimostrano le pochissime occasioni da rete create dalle due squadre nella prima frazione di gioco, nella quale spicca solamente il palo colpito da Jamie Vardy.

La ripresa e il gol decisivo

Nella ripresa il ritmo sale, ma il risultato non si sblocca e dunque i due allenatori provano a cambiare le carte in tavola per piazzare l’affondo decisivo. Pep Guardiola manda in campo alcuni giovani dell’Academy e il neo arrivato Grealish, pagato la bellezza di 117 milioni. Gli innesti però non aiutano il Manchester City, che invece all’89° subisce l’1-0 dall’ex Iheanacho, bravo a guadagnarsi il rigore e poi a trasformarlo. Ride dunque il Leicester, per i Citizens invece un inizio di stagione tutt’altro che da ricordare, su cui Guardiola rimuginerà parecchio.