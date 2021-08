Secondo ko consecutivo per l’ItalVolley alle Olimpiadi: niente primo posto per le azzurre nel girone

SportFair

Niente primo posto per la Nazionale Italiana femminile di pallavolo, sconfitta dagli USA nel match che assegnava la vittoria della Pool B alle Olimpiadi di Tokyo. Le azzurre cedono con il punteggio di 3-2 alle americane, capaci di imporsi in cinque set con il risultato di 21-25; 25-16; 25-27; 25-16; 15-12. Altra chance sprecata dalla squadra di Mazzanti che, dopo aver ceduto 3-0 alla già eliminata Cina, non riescono ad avere la meglio nello scontro diretto con gli USA che avrebbe significato primo posto nel girone. Tanti gli errori delle azzurre, soprattutto nei fondamentali, causa di una sconfitta che le obbliga al secondo ko consecutivo e a chiudere la fase gironi con 3 vittorie (10 punti).

La possibile avversaria nei quarti

L’Italia rischia addirittura di chiudere al terzo posto nel caso in cui la Russia dovesse battere la Turchia con qualsiasi risultato, ma anche se quest’ultime dovessero imporsi per 3-0 o 3-1. Se invece le ragazze di Guidetti dovessero vincere al tie-break, allora le azzurre saranno seconde. L’accoppiamento per i quarti di finale sarà definito da un sorteggio in programma al termine dell’ultima partita di oggi, la nostra Nazionale affronterà una tra Serbia e Corea del Sud: dunque c’è il rischio che le azzurre incrocino le campionesse del mondo serbe, remake della finale iridata persa tre anni fa. Appuntamento per mercoledì 4 agosto.