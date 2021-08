Il Settebello si salva nel finale, Ungheria riacciuffata sul 5-5: azzurri imbattuti nel proprio girone a Tokyo

SportFair

Il Settebello chiude senza sconfitte il girone eliminatorio alle Olimpiadi di Tokyo, pareggiando 5-5 contro la temibile Ungheria. Un ko evitato sul filo di lana dagli azzurri di coach Campagna, bravi a recuperare nell’ultimo tempo lo svantaggio di 5-3 maturato alla fine della terza frazione di gioco. Decisivi gli acuti di Pietro Figlioli e Francesco Di Fulvio, fondamentali per pareggiare i conti e permettere così all’Italia di chiudere senza sconfitte la prima fase del torneo olimpico di pallanuoto. Il Settebello avanza così ai quarti di finale da seconda in classifica, per gli azzurri adesso c’è la Serbia sul proprio cammino dal momento che i campioni olimpici hanno chiuso terzi il girone B grazie al netto successo per 13-6 sul Montenegro. Questo al momento il quadro delle sfide dei quarti del torneo di pallanuoto maschile: Mercoledì 4 agosto: Grecia-Montenegro, Italia-Serbia, Ungheria-Usa.