Sfuma la medaglia nell’inseguimento femminile a squadre: Italia fuori dalla lotta per il podio olimpico

La sfida era ardua, ma l’Italia l’ha affrontata comunque a petto in fuori e con il cuore gonfio di determinazione. Niente da fare però per le azzurre dell’inseguimento a squadre alle Olimpiadi di Tokyo, sconfitte nettamente dalla forte Germania in semifinale. Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Rachele Barbieri e Vittoria Guazzini non riescono a tener testa alle tedesche e falliscono anche l’accesso alla finalina per il bronzo, chiudendo o la gara con il 6° tempo complessivo di giornata (4’11″063). Miglior crono e nuovo record del mondo in 4’06″159 per le tedesche, in finale per l’oro contro la Gran Bretagna. Per il bronzo si sfideranno in pista Canada e Stati Uniti.