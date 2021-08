Italia rullo compressore all’EuroVolley 2021, asfaltato il Belgio agli ottavi: staccato il pass per i quarti

SportFair

L’Italia stacca il pass per i quarti di finale dell’EuroVolley 2021, superando agevolmente il Belgio al termine di una partita dominata in lungo e in largo. Le azzurre del ct Mazzanti si impongono con il punteggio di 3-1 grazie all’ottima prestazione di Paola Egonu, caratterizzata da 27 punti e il 48% in attacco. Quattordici invece quelli di Sylla con un ottimo 62%, miglior di poco del 56% di Pietrini che chiude con 19 punti all’attivo. Buona la prova dell’Italia, capace di imporsi con i parziali di 25-14, 23-25, 25-17, 25-12 con l’unica pecca del secondo set perso a causa di un numero considerevole di errori. Ai quarti di finale dell’EuroVolley 2021, la Nazionale Italiana di pallavolo femminile affronterà una tra Russia e Bielorussia che sarà l’ultimo ottavo del tabellone, in programma alle 20.00.