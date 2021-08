La prima volta di Ocon, vittoria da urlo in Ungheria davanti a Vettel: Hamilton bravo e… fortunato

SportFair

La prima volta non si scorda mai, da oggi ne sa qualcosa anche Esteban Ocon che vince il Gran Premio d’Ungheria e conquista così il primo successo in carriera in Formula 1. Il pilota dell’Alpine sfrutta a dovere una gara pazza, caratterizzata da un incidente tremendo al via che mette fuori gioco Bottas e Leclerc, causando ingenti danni alla monoposto di Max Verstappen. Ci pensa poi la Mercedes a spalancare le porte del successo a Ocon, lasciando Hamilton partire da solo in pit-lane alla ripresa della gara e costringendolo ad un pit-stop che lo relega in fondo alla classifica. Il francese costruisce giro dopo giro la sua vittoria, tenendo dietro un arrembante Sebastian Vettel che non riesce a conquistare quell’agognato successo che gli manca ormai da alcuni anni.

Rimonta Hamilton

In una giornata complicata, Lewis Hamilton riesce a risalire fino alla terza posizione e a guadagnare tanti punti su Max Verstappen, decimo al traguardo e capace di guadagnare solo un punticino con la macchina incidentata. Il britannico aumenta il proprio vantaggio in classifica e comincia a vedere l’ottavo titolo mondiale, anche se la strada da percorrere è piuttosto lunga. La Ferrari sogna il podio fino a tre giri dalla fine, prima che Sainz subisca il sorpasso decisivo di Hamilton, che lo costringe a chiudere quarto davanti ad uno strepitoso Alonso. Dietro l’andaluso si piazzano le due AlphaTauri di Gasly e Tsunoda, seguite dalle due Williams di Latifi e Russell che conquistano così i primi punti della loro carriera.