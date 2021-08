Il primo assalto di Martinator in MotoGP, la Stiria incorona Martin: podio enorme per Quartararo

SportFair

Prima la pole position e poi la gara, Jorge Martin rompe il ghiaccio anche in MotoGP e conquista la prima vittoria della sua carriera in top class. Un successo costruito giro dopo giro da Martinator, che sfrutta al meglio la seconda partenza dovuta all’incidente tra Pedrosa e Savadori, facendo il vuoto alle sue spalle. Ci si aspettava la vittoria della Ducati in Austria ma non quella della Pramac, che salva letteralmente la faccia al team di Borgo Panigale, affondato con la squadra ufficiale nel corso di una gara spesso dominata. Caduta per Miller e top-ten risicata per Bagnaia, che si allontanano così da un solido Fabio Quartararo capace di salire sul podio alle spalle di Jorge Martin e Joan Mir.

Super Pedrosa

Splendida la gara di Dani Pedrosa, undicesimo al traguardo dopo essere stato protagonista del crash con Savadori, che avrebbe potuto metterlo fuori gioco dopo pochi giri. Lo spagnolo invece riparte e conquista addirittura i punti e risultato nel finale tra i più veloci in pista, il tutto al rientro in pista dopo anni dal suo ritiro. Sorrisi tirati infine anche per Valentino Rossi, che conquista la zona punti chiudendo tredicesimo alle spalle di Bastianini.