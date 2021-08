“El Diablo” vince a Silverstone, festa in casa Aprilia! Splendido podio con Aleix Espargaro

SportFair

La Yamaha trionfa a Silverstone! Nonostante un weekend complicato, caratterizzato anche da una distorsione alla caviglia, Fabio Quartararo è riuscito ancora una volta a fare la differenza, andando a prendersi una vittoria davvero speciale ed importante.

Il francese del team di Iwata, partito dalla terza posizione in griglia, ha trionfato oggi al Gp di Gran Bretagna, lasciandosi alle spalle un ottimo Alex Rins ed Aliex Espargaro. E’ Miller il miglior ducatista, quarto dopo una bagarre appassionante per il podio con Espargaro, mentre Pol Espargaro, partito dalla pole position, ha chiuso la gara in 5ª posizione, comunque meglio del suo compagno di squara, Marc Marquez, subito fuori a causa di una caduta.

Grande festa in casa Aprilia per un podio speciale, che mancava da oltre 21 anni, tanto cercato e desiderato dal pilota spagnolo, che ha in qualche modo voluto lanciare un messaggio a Dovizioso dopo le tante frecciatine e la decisione del forlivese di correre con Petronas dal Gp di Misano.

Gara difficile per Bagnaia e Valentino Rossi, che hanno chiuso nelle retrovie, rispettivamente 14° e 18°, per alcuni problemi riscontrati in pista.