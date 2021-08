Gli US Open di Camila Giorgi sono già finiti, Simona Halep stende l’azzurra e vola al secondo turno

SportFair

Camila Giorgi esce subito di scena agli US Open, arrendendosi al primo turno contro una solida Simona Halep. Niente da fare per la tennista azzurra al cospetto della romena, che gioca un tennis efficace e redditizio che non permette all’italiana di giocarsi il passaggio del turno. La numero 13 del ranking WTA tiene a bada la propria avversaria e si impone con il punteggio di 6-4/7-6 dopo un’ora e 33 minuti di partita, sudando comunque sia nel primo che nel secondo set, vinto al tie-break per 7 punti a 3. Niente da fare dunque per Camila Giorgi, che saluta così l’ultimo Slam della stagione lasciando strada alla romena, che nel prossimo turno se la vedrà con la vincente del match tra Kucova e Li.