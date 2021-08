Delusione Fognini al Masters 1000 di Cicinnati: l’azzurro eliminato in due set da Guido Pella

SportFair

Si ferma al secondo turno la corsa di Fabio Fognini al Masters 1000 di Cincinnati, il tennista ligure non riesce ad avere la meglio su Guido Pella e si arrende al termine di una partita giocata in maniera tutt’altro che brillante. Parte malissimo l’azzurro in avvio di match, al punto da perdere il primo set in appena 28 minuti, mentre nel secondo la sfida è più equilibrata con Fognini che tiene testa al proprio avversario. Nell’undicesimo game però lo spagnolo allunga e va a chiudere poi la partita, imponendosi con il punteggio di 6-1 7-5 in un’ora e mezza. Quattro gli ace del ligure in tutta la partita, mentre sono sei i doppi falli e 59 i punti totali conquistati dal numero 36 del ranking, al contrario di Pella riuscito a metterne in tasca ben 76.