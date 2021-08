Masters 1000 Cincinnati, Fognini non lascia scampo a Basilashvili: raggiunto Sinner al secondo turno

SportFair

Due su due per l’Italia nel secondo giorno di partite al Masters 1000 di Cincinnati, sia Jannik Sinner che Fabio Fognini superano il primo turno centrando due vittorie piuttosto nette. L’alto-atesino stende Delbonis in due set, mentre il ligure non lascia scampo a Basilashvili al termine di una partita tenuta sempre sotto controllo e conclusa con il punteggio di 7-6, 6-3 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Una prestazione convincente quella di Fabio Fognini, che al secondo turno se la vedrà con Guido Pella che all’esordio ha battuto anche lui in due set il francese David Goffin.