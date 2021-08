Paris Saint-Germain… Lille di rabbia: sfuma la Supercoppa di Francia nonostante il mercato faraonico

SportFair

Tanti milioni spesi sul mercato, per perdere poi la prima finale della stagione. Il Paris Saint-Germain comincia con il piede sbagliato questa nuova annata agonistica, cedendo al cospetto del Lille in finale di Supercoppa di Francia. La squadra allenata da Pochettino si arrende al gol di Xeka, decisivo per far sì che il trofeo finisse nella bacheca degli ultimi campioni della Ligue 1. Zeppi di assenze per via delle vacanze, i parigini non riescono a tenere testa ai propri avversari pur sfruttando la presenza di Hakimi e Wijnaldum, ultimi arrivati insieme a Sergio Ramos e Donnarumma (oggi non disponibili). Un ko pesante per Pochettino, costretto a iniziare la propria annata con il piede sbagliato nonostante la faraonica campagna acquisti che non gli permetterà di avere nessun alibi in caso di stagione fallimentare.