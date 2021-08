Gli US Open non sorridono al tennis femminile azzurro: fuori anche Sara Errani dopo Camila Giorgi

SportFair

Giornata nera per l’Italia agli US Open 2021, il contingente azzurro perde infatti un’altra protagonista dopo l’eliminazione di Camila Giorgi, battuta all’esordio da Simona Halep. Sara Errani non riesce ad avere la meglio su Ekaterina Aleksandrova, abile a imporsi in due set sulla giocatrice azzurra. Partita mai in discussione, con la russa che tiene in mano il pallino del gioco fin dai primi scambi, per chiudere poi la contesa con il punteggio di 6-3/6-2 in poco meno di un’ora e mezza di gara. Subito fuori dunque due azzurre in questa prima giornata degli US Open 2021, nel corso della quale sarà impegnata anche Jasmine Paolini contro la kazaka Shvedova.