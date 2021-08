Berrettini e Sinner non sbagliano all’esordio agli US Open, Seppi avanti al quinto: eliminato Travaglia

SportFair

Matteo Berrettini e Jannik Sinner non sbagliano all’esordio agli US Open 2021, superando agevolmente il primo turno e staccando il pass per il secondo. Il numero uno azzurro non lascia scampo al francese Chardy stendendolo in tre set, conclusi con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-3 dopo poco più di due ore e mezza di battaglia. Serve invece un set in più a Jannik Sinner per battere l’australiano Purcell, il giocatore di San Candido si impone infatti 3-1 sul proprio avversario con il risultato di 6-4, 6-2, 4-6, 6-2 in 2 ore e 35 minuti.

Seppi in, Travaglia out

Non solo Berrettini e Sinner, anche Andreas Seppi avanza al secondo turno degli US Open 2021 grazie al successo ottenuto contro l’ungherese Fucsovics. L’azzurro si impone al termine di una maratona durata oltre quattro ore, terminata con il punteggio di 2-6, 7-5, 6-4, 2-6, 7-6. Una vittoria voluta e conquistata quella di Seppi, che annulla cinque match point a Fucsovics e vince la sua prima partita in carriera 7-6 al quinto set. Fuori invece Stefano Travaglia, che cede in tre set al francese Moutet e dice addio all’ultimo Slam della stagione.