Un super Bagnaia sfreccia davanti a tutti nelle Fp3 in Austria: bene Marquez e Quartararo

Fp3 spettacolari oggi al Red Bull Ring: i piloti della MotoGP sono tornati in sella alle loro moto per la terza sessione i prove libere del Gp d’Austria. E’ un ottimo Bagnaia a prendersi il primo posto della classifica dei tempi delle FP3, portando in vetta la Ducati. Il giovane italiano si è lasciato alle spalle Quartararo e Zarco, mentre Marquez ha chiuso al quarto posto. Ha regalato qualche brivido anche Valentino Rossi, che ha chiuso però poi 15° alle spalle di Jorge Martin e davanti ad Alex Marquez e dovrà dunque disputare nuovamente la Q1. Mir è il miglior pilota Suzui, settimo, alle spalle di Jack Miller.

Jorge Martin, vincitore del Gp di Stiria, dovrà passare dal Q1, e Zarco resta il più veloce del weekend.