Quartararo si prende le FP4 del Gp di Stiria: Bagnaia tra le due Yamaha ufficiali

SportFair

E’ andata in scena al Red Bull Ring la quarta ed ultima sessione di prove libere del Gp di Stiria di MotoGP. I piloti della top class sono tornati in pista per sistemare gli ultimi dettagli prima delle qualifiche sta inizieranno a breve.

E’ un ottimo Fabio Quartararo a prendersi la testa della classifica delle Fp4, seguito da Pecco Bagnaia, con la sua Ducati e da Maverick Vinales, fresco di accordo con l’Aprilia.

Quinto invece Marc Marquez, seguito da un eccezionale Dani Pedrosa, sesto. Valentino Rossi ancora lontanissimo: il Dottore ha chiuso la sua sessione col 19° tempo.