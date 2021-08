Quartararo super a Silverstone, Fabio show nelle Fp2: Valentino Rossi sorride

SportFair

E’ terminata la prima giornata di prove libere per i piloti della MotoGP a Silverstone: si sono appena concluse le Fp2 del Gp di Gran Bretagna sul circuito inglese.

E’ stato Fabio Quartararo a piazzarsi davanti a tutti col tempo di 1.59.317, seguito da Jack Miller e da Jorge Martin. Quinto posto per Marc Marquez, reduce da una spaventosa caduta in Fp1, dalla quale è uscito illeso. Giornata tutto sommato positiva per Valentino Rossi, che al momento ha un posto in Q2, grazie al decimo posto di questo pomeriggio sul circuito di Silverstone, che il Dottore stesso ha ammesso essere favorevole alle Yamaha.