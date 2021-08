Zarco davanti a tutti nelle Fp1 del Gp d’Austria, bene le Suzuki al Red Bull Ring

SportFair

E’ iniziato lo spettacolo al Red Bull Ring, per il secondo appuntamento consecutivo sul circuito austriaco. Dopo il clamore attorno alla sospensine di Maverick Vinales, i piloti sono tornati finalmente in sella alle loro moto per le prime libere del Gp d’Austria.

Il più veloce è stato Zarco, seguito da Mir e Rins. Il miglior pilota Yamaha è Quartararo, sesto, seguito da Alex Marquez e Bagnaia. Nono invece Marc Marquez seguito da Jorge Martin, vincitore del Gp di Stiria. Fuori dalla top 10 Valentino Rossi, 14°, alle spalle del fratello Luca Marini.