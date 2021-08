Roma show all’Olimpico, Fiorentina annientata dall’ex Veretout: Napoli ok con Insigne ed Elmas

SportFair

Buona la prima in campionato per la Roma di José Mourinho, che supera la Fiorentina 3-1 all’Olimpico prendendosi i primi tre punti di questa stagione. Partita in discesa per i giallorossi, che dopo 17 minuti guadagnando un uomo in più in seguito all’espulsione di Dragowski per fallo da ultimo uomo su Abraham. Seicento secondi dopo la Roma trova il vantaggio con Mkhitaryan, che sfrutta a dovere un assist dell’attaccante inglese appena arrivato dal Chelsea. Nella ripresa la Fiorentina trova il pari grazie a Milenkovic, prima che la doppietta di Veretout chiuda i conti per il definitivo 3-1.

Napoli ok con Insigne ed Elmas

Prima vittoria anche per il Napoli, che regola il Venezia al Maradona nonostante l’inferiorità numerica causata dall’espulsione di Osimhen, arrivata dopo 23 minuti. La squadra di Spalletti non abbassa però il baricentro e continua a giocare in fase offensiva, trovando il punto dell’1-0 su rigore con Insigne, che poco prima aveva calciato alto un altro penalty concesso dall’arbitro Aureliano. Il raddoppio è opera di Elmas, abile a mettere in ghiaccio il risultato e a regalare i primi tre punti della stagione a Spalletti.