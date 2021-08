Esordio amaro per Musetti e Seppi nel torneo ATP di Winston-Salem: azzurri ko al primo turno

SportFair

Gli azzurri del tennis steccano al primo turno nel torneo ATP di Winston-Salem, in corso sui campi in cemento della città statunitense. Alla viglia degli US Open, gli italiani incassano delle amare sconfitte: non è andato bene infatti il primo turno nel torneo statunitense per Seppi e Musetti.

Il tennista altoatesino, numero 88 del ranking ATP , ha ceduto in due set al Ivashka, dopo un’ora e 34 minuti di gioco con un doppio 6-4, mentre il 19enne di Carrara ha lottato fino al terzo set, cdendo all’argentino Coria dopo due ore e 44 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 4-6, 6-4.