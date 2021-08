Show azzurro ad Apeldoorn, tris di medaglie d’oro per l’Italia agli Europei di ciclismo su pista U23 e Jrs

SportFair

Prima giornata di gare nell’impianto di Apeldoorn (Olanda) e l’Italia comincia subito nel migliore dei modi portando a casa tre titoli continentali, un argento e un bronzo. Un totale di cinque medaglie su otto titoli assegnati! La giornata parte subito forte con il quartetto dell’inseguimento a squadre juniores maschile (formato da Beletta, Colosio, Romele e Violato) che si qualifica come secondo miglior tempo e sigla il nuovo record italiano di categoria con 4’ 03” 453.

Tre ori

Le corse che assegnano medaglie si aprono con lo Scratch femminile Juniores, dove la nostra Valentina Basilico conquista subito la medaglia d’oro davanti alla belga Marith Vanhove e la polacca Maja Tracka. L’azzurra controlla i 30 giri di pista e porta a casa il primo titolo continentale per la Nazionale Azzurra. Subito dopo arriva un altro “hurrà” per l’Italia, in questo caso nella gara ad eliminazione delle donne U23. Chiara Consonni non lascia scampo alle avversarie e porta a casa la sua seconda maglia dell’Unione in questa specialità dopo quella conquistata un anno fa a Fiorenzuola. Seconda la portoghese Maria Martins con a seguire l’atleta di casa Maike Van Der Duin. Non c’è due senza tre e nello spazio di pochi minuti il gruppo guidato da Dino Salvoldi metta a segno un altro colpo nell’inseguimento individuale donne U23. Lo conquista Silvia Zanardi che, dopo essersi qualificata in mattinata, riesce a far sua la finale per il primo posto, con il tempo 3’33”359 davanti alla irlandese Lara Gillespie. Vince la finale per il bronzo l’inglese Abi Smith. Per Silvia si tratta del secondo titolo continentale, dopo quello dello scorso anno nella corsa a punti.

Altri due podi

Un programma intenso non permette interruzioni (entro domenica verranno assegnati 44 titoli) e dopo la prova delle donne U23 tocca agli uomini della stessa categoria. Per l’Italia arriva un bel bronzo con Manlio Moro che nella finale per il terzo posto supera lo svizzero Schmid. L’azzurro riesce persino a fare il miglior tempo in assoluto, con 4’18″945 avrebbe portato a casa l’oro, che invece è andato al collo del tedesco Tobias Buck Gramcko davanti al connazionale da Nicolas Heinrich. L’ultima medaglia conquistata dall’Italia è d’argento: il metallo che mancava alla spedizione azzurra in questa prima giornata di gare. La conquista Lorenzo Ursella nello Scratch Juniores in una prova che ha visto la vittoria del danese Philip Mathiesen. Al terzo posto il polacco Jakub Lewandoski.