Fulmine Bagnaia nelle FP3 del GP di Stiria, sonoro squillo delle Yamaha: Valentino Rossi costretto alla Q1

Cala il sipario sulla terza sessione di prove libere del GP di Stiria, il più veloce in pista è Pecco Bagnaia che con la sua Ducati conquista il miglior in 1.23:114, precedendo le due Yamaha di Fabio Quartararo e Maverick Vinales. Ottimo quarto tempo per Jorge Martin, che porta la sua Pramac a ridosso della top-three e tiene alle proprie spalle Joan Mir e Johann Zarco. Settimo invece Marc Marquez che stacca così il pass per la Q2, stesso discorso per Aleix Espargarò (Aprilia), Jack Miller (Ducati) e Takaaki Nakagami (Honda LCR) che completano la top-ten.

Valentino Rossi in Q1

Niente da fare per Valentino Rossi che, a causa del sedicesimo tempo fatto segnare nelle FP3 del GP di Stiria, è costretto alla Q1 in Qualifica. stesso dicasi per Pol Espargarò (Honda), Dani Pedrosa (KTM), Alex Rins (Suzuki) e Miguel Oliveira (KTM): tutti avversari del Dottore per i due posti che permetteranno l’accesso in Q2.