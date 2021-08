Sorpresa Savadori in Austria, Aprila al top nelle FP2 del GP di Stiria: Valentino Rossi mestamente ultimo

SportFair

Pomeriggio piovoso in Austria e risultati piuttosto sorprendenti al termine delle FP2 del GP di Stiria di MotoGP, con Lorenzo Savadori che centra il miglior tempo in sella alla sua Aprilia. Il pilota italiano ferma il crono sull’1:31.304 e precede così Johann Zarco, fermatosi a poco più di un decimo dalla vetta- Terza posizione invece per Joan Mir, che porta la sua Suzuki nella top-three davanti a Pecco Bagnaia e Aleix Espargaro. Sesto Rins e settimo Alex Marquez, seguito da Lecuona, Viñales e Marc Marquez che completano così la top-ten. Quindicesimo Fabio Quartararo, leader del Mondiale, mentre Valentino Rossi chiude la sessione mestamente in ultima posizione.

I risultati delle FP2 del GP di Stiria: