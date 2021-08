Verstappen primo con… incidente nelle Fp2 del Belgio, risale Hamilton: Ferrari in difficoltà, Alonso tra i migliori

SportFair

Si è appena conclusa la seconda sessione di prove libere del Gp del Belgio di Formula 1. Dopo le Fp1 di questa mattina, che hanno visto Valtteri Bottas piazzarsi davanti a tutti, è stato Max Verstappen, nel pomeriggio a prendersi la testa della classifica dei tempi, nonostante un incidente sul finale, che ha costretto all’interruzione della sessione per bandiera rossa.

L’olandese della Red Bull si è lasciato alle spalle il finlandese della Mercedes ed il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, risalito dopo la difficile sessione di questa mattina. Sorprende Fernando Alonso, che riesce a chiudere con un fantastico quarto posto, mentre le Ferrari di Sainz e Leclerc non riescono a far meglio, rispettivamente, dell’11° e 18° tempo. Ritrova un timido sorriso Sebastian Vettel, che chiude 8°.