Finale incolore per Randazzo nel lungo, sorrisi azzurri nei 200 e nei 1500 femminili: i risultati delle batterie di atletica a Tokyo

Filippo Randazzo lotta come un leone ma non riesce a conquistare una medaglia nel salto in lungo alle Olimpiadi di Tokyo, l’atleta italiano chiude la finale a 7,99 con due salti validi e quattro nulli. La medaglia d’oro se l’aggiudica il greco Miltiadis Tentoglou con 8,41 (la stessa misura del cubano Juan Miguel Echevarrìa, battuto per il secondo miglior salto a 8,15 contro 8,19). Buoni invece per i colori azzurri i risultati delle batterie dei 200 metri femminili, Dalia Kaddari e Gloria Hooper conquistano le semifinali e scenderanno di nuovo in pista oggi alle 12.25 italiane.

Premiazioni

Nei 1500 metri donne si qualifica al turno successivo Gaia Sabbatini, al contrario di Federica Del Buono costretta all’eliminazione. Serata importante infine a Tokyo per l’Italia, visto che intorno alle 11:50 italiane ci saranno le premiazioni delle medaglie d’oro Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. Subito dopo, via alle gare della sessione serale, con quattro azzurri in finale: Daisy Osakue nel disco, Ahmed Abdelwahed e Ala Zoghlami nei 3000 siepi, Nadia Battocletti nei 5000 metri.