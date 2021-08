I tifosi lo colpiscono con una bottiglietta e Payet reagisce: invasione di campo e tremenda rissa in Nizza-Marsiglia [VIDEO]

Una maxi rissa clamorosa si è scatenata nel corso del secondo tempo del match tra Nizza e Marsiglia, al punto da spingere l’arbitro a sospendere il match per invasione di campo. Tutto è nato dal lancio di una bottiglietta da parte dei tifosi di casa che ha colpito Dimitri Payet sulla schiena, spingendo il giocatore francese a reagire riscagliando l’oggetto in curva. Un gesto che ha fatto impazzire i fan rossoneri, riversatisi in campo per aggredire non solo il transalpino ma anche i suoi compagni del Marsiglia. Un caos inaudito che ha spinto l’arbitro a sospendere il match, considerando la delicatezza della situazione. Negli scontri ha avuto la peggio un tifoso, finito sotto i pannelli pubblicitari e portato fuori dallo stadio in barella.

Fans also have a responsibility not to act like morons and throw things at players, a shot to the head with a bottle, lighter whatever from that distance can cause damage to a player. Enjoy the game, there’s more to life. #Payet #niceom pic.twitter.com/b7emgkzgUl

— Darren (@Darren94775262) August 22, 2021