Rinnovo monstre per Doncic! Un contratto da… 207 milioni: “non ho ancora comprato nulla”

Che affare per Doncic: dopo la delusione alle Olimpiadi di Tokyo, per lo sloveno arriva una notizia favolosa, che si arricchisce in maniera incredibile le tasche. I Mavericks hanno ufficializzato una grande novità: Luka Doncic ha accettato un prolungamento del suo contratto da rookie: cinque anni, per 207 milioni di dollari. Si tratta del più grande prolungamento firmato finora da un giocatore ancora con il suo contratto da rookie.

Il nuovo accordo partirà dalla stagione 2022-23 e Doncic riceverà 35,7, 38,6, 41,4, 44,3 e 47,1 milioni di dollari per ciascuna delle cinque nuove stagioni, fino all’estate del 2027, quando avrà 28 anni.

Il contratto prevede per l’ultimo anno un’opzione giocatore, secondo la quale Doncic potrebbe essere ‘rilasciat’ nell’estate del 2026 se rinuncia agli ultimi 47,1 milioni. Doncic ha firmato il contratto e la notizia è stata ufficializzata con una conferenza stampa tenutasi in Slovenia.