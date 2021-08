Il bellissimo gesto di Tamberi dopo la vittoria alle Olimpiadi: il retroscena svelato dal dt La Torre

SportFair

Sono passate due settimane dall’inizio di un’Olimpiade storica per l’atletica italiana! L’1 agosto Tamberi e Jacobs vincevano rispettiamente la gara di salto in alto, a pari merito con Barshim e quella dei 100 metri ai Giochi Olimpici di Tokyo. Due ori che hanno dato il via a risultati incredibili con gli azzurri dell’atletica.

Due ori che hanno caricato i compagni, che hanno avuto un motivatore speciale. Il dt La Torre ha infatti rivelato un bellissimo retroscena che riguarda il post gara di Tamberi: “domenica 1° agosto. È l’una di notte, raduno la squadra per festeggiare lui e Jacobs. A un certo punto Gimbo prende la parola. “agazzi, non abbiate paura di andare oltre i vostri limiti. Io non ho mai avuto paura“, ha raccontato alla ‘rosea’.

Il dt azzurro ha poi svelato un altro retroscena che riguarda la preparazione ai Giochi: “a pochi giorni dai Giochi. Tamberi simula la gara olimpica: 2.33, lì ho capito che avrebbe lottato per l’oro“.