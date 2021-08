La commovente lettera di Redding a Vinales: “questo sport sa essere duro”

SportFair

Quanto accaduto tra Vinales e Yamaha ha scosso tutto il mondo del motorsport. In tantissimi hanno detto la loro sulla brutta vicenda che vede coinvolto il pilota spagnolo, anche ex rivali, non solo in pista ma anche in amore.

Scott Redding, appunto, che è stato fidanzato di Kiara Fontanesi dopo la rottura della motociclista con Vinales, ha lasciato sotto un post di Aleix Espargaro un commento quasi commovente, nel quale mostra tutta la sua vicinanza al pilota Yamaha, colpevole o meno di aver commesso qualche gesto scorretto.

“Rispetto. Maverick mi ha bloccato per molti anni sui social. Ma forse lo leggerà qui. Maverick, a volte questo sport può essere così duro e implacabile, sembra che nulla ti ostacoli. Il mondo è sulle tue spalle. Non ti prendi mai una pausa, inizi a odiare lo sport e alla fine te stesso. Ma posso dirti dall’esperienza passata che sarà più difficile, ma ci sarà una svolta e le cose andranno per il verso giusto. È una prova di vita. Non lasciarti battere, chiudi gli occhi e pensa a tutte le cose incredibili che hai realizzato nella vita con le corse e al di fuori delle corse. #dontgiveup Non ho animosità nei tuoi confronti o una ragione per cui non ti piaccio ma, la vita è troppo breve, sii forte abbi cura di te“, ha scritto il pilota britannico di Superbike.