Le FP4 si chiudono nel segno di Zarco: bene Bastianini al Red Bull Ring

Johann Zarco continua a far bene al Red Bull Ring: il pilota francese, il più veloce finora, ha chiuso al primo posto le FP4 del Gp d’Austria, lasciandosi alle spalle un buon Enea Bastianini ed il campione del mondo in carica Mir.

Quinto tempo per Fabio Quartararo, seguito da Aleix Espargaro e da Marc Marquez, mentre Miller è il miglior Ducatista ufficiale, 10°. Bagnaia, nella quarta ed ultima sessione di prove libere che precede le qualifiche non riesce a far meglio del 15° posto, davanti al suo maestro Valentino Rossi.