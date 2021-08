Quartararo a tutta velocità: sosta a Brackley prima di Silverstone, provato il simulatore Mercedes

SportFair

Giornate intense ed emozionanti per Fabio Quartararo: alla vigilia del Gp di Gran Bretagna, che domenica si correrà a Silverstone, il francese della Yamaha è stato ospite della Mercedes a Brackley. Dopo essere stato alla Continassa, dove ha incontrato diversi campioni della Juventus, tra cui anche Cristiano Ronaldo, El Diablo ha fatto tappa nella sede della Mercedes, impegnata in questo weekend a Spa, in Belgio.

Quartararo ha avuto la possibilità di provare il simulatore della Mercedes: “che esperienza! È stato super bello provare il simulatore Mercedes e visitare la fabbrica“, ha scritto sui social.

Qatar 2022 Intanto dal Qatar giungono le prime indiscrezioni sul Mondiale che verrà. Con un tweet, il circuito di Losail ha infatti annunciato che il campionato scatterà il 6 marzo, con la gara della MotoGP che si terrà sempre alle 20 sotto i riflettori. Un’esperienza che carica il francese in vista del nuovo appuntamento stagionale.