Fabio Quartararo ospite della Juventus alla Continassa: il francese incanta con il pallone tra i piedi [VIDEO]

Pomeriggio speciale per Fabio Quartararo, invitato oggi alla Continassa per assistere all’amichevole tra la Juventus e la sua formazione Under 23. Il pilota della Yamaha si è presentato al Training Center del club bianconero non solo per guardare il match vinto dalla Prima Squadra con il risultato di 3-0, ma anche per incontrare Cristiano Ronaldo e compagni, con cui ha scambiato caschi e magliette. Quartararo poi ha avuto anche il tempo di palleggiare sul terreno di gioco, compiendo autentiche magie con il pallone tra i piedi. Ecco il video: