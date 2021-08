Quanti soldi ha vinto Camila Giorgi a Montreal? Somma da capogiro per l’azzurra. E che balzo nel ranking…

SportFair

La vittoria di Camila Giorgi nel Masters 1000 di Montreal ha permesso alla tennista azzurra non solo di compiere un balzo importante nel ranking WTA, ma anche di guadagnare un bel mucchio di soldi considerando l’importanza e il prestigio del torneo canadese. La giocatrice italiana, grazie alla vittoria centrata in finale contro Karolina Pliskova, è riuscita a mettersi in tasca ben 221.500 dollari statunitensi, l’equivalente di 187.769 euro. Una somma piuttosto consistente che aumenta in maniera considerevole il montepremi conquistato in carriera da Camila Giorgi, che può inoltre sorridere anche per il gran balzo compiuto nel ranking WTA.

Il nuovo ranking

Prima di giungere in Canada per il Masters 1000 di Montreal, Camila Giorgi occupava la posizione numero 71 del ranking. Sette giorni dopo, la tennista italiana si prepara ad entrare nella top-30 mondiale con il suo nuovo 34° posto, conquistato grazie al successo ottenuto in Canada in finale contro la Pliskova. La giocatrice di Macerata ha incassato ben 888 punti rispetto a lunedì scorso, vantando adesso 1978 punti che la avvicinano considerevolmente alla top-30, distante solo 205 punti (la spagnola Paula Badosa Gibert è infatti ferma a 2183). A Cincinnati la Giorgi potrebbe centrare questo importante risultato, con l’obiettivo di migliorarlo ai prossimi US Open, ultimo Slam della stagione in programma a partire dal 30 agosto.