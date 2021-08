Tortu pronto a ricominciare, dopo la promessa ai fan: “avevo detto che una volta raggiunti i 200 follower…”

SportFair

Estate magica per Filippo Tortu: l’azzurro ha conquistato alle Olimpiadi di Tokyo un oro spettacolare, vincendo la staffetta 4×100 con i suoi compagni di squadra.

Autore di un’ultima frazione impeccabile, Tortu ha ricevuto i complimenti ed il calore di tutti gli italiani, che non vedono l’ora di vederlo nuovamente in gara.

Oggi l’azzurro ha annunciato sui social quando tornerà in gara, svelando che gareggerà nei 200 metri: “restart. Avevo detto che una volta raggiunti i 200mila follower avrei corso anche i 200 metri e io mantengo sempre le promesse😂😂😂 Si riparte il 5 settembre a Chorzov, in Polonia. Non vedo l’ora di tornare ad assaporare quelle sensazioni che solo la pista sa regalare🏁“, queste le parole di Tortu sui social.