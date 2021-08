Quando si corre la finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo? Marcell Jacobs a caccia di una storica medaglia

SportFair

Marcell Jacobs ce l’ha fatta, il velocista azzurro è riuscito a staccare il pass per la finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo, la gara più attesa in assoluto dei Giochi. Uno straripante 9.84 il tempo fatto segnare dall’italiano in semifinale, riuscito a ritoccare il primato italiano centrato ieri in batteria. Mai nessuno sprinter tricolore era riuscito a conquistare il pass per la finale dei 100 metri, l’impresa l’ha centrata Marcell Jacobs che adesso punta con decisione a entrare nella storia provando a prendersi una medaglia.

Quando si corre la finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo?

Archiviate le semifinali, la finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo si correrà alle ore 14.50 italiane di domenica 1° agosto. Tutto in una giornata dunque, tutto in poche ore per incoronare il nuovo campione olimpico nella gara più attesa dei Giochi. Dieci secondi scarsi che catalizzeranno l’attenzione di mezzo pianeta, durante i quali Marcell Jacobs potrebbe davvero riscrivere la storia dell’atletica italiana. Gli avversari più insidiosi saranno il cinese Bingtian Su e gli statunitensi Ronnie Baker e Trevyon Bromell: sprinter di tutto rispetto che dovranno però fare i conti con Marcell Jacobs.