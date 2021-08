Brilla la Ducati con Jorge Martin al Red Bull Ring! Sua la pole position del Gp di Stiria, cancellato il tempo a Quartararo

SportFair

E’ Jorge Martin il poleman del Gp di Stiria. Fantastico risultato per lo spagnolo della Pramac al Red Bull Ring! Jorge Martin partirà dunque domani dalla prima posizione in griglia di partenza, seguito da un ottimo Bagnaia, secondo e da Quartararo, al quale è stato cancellato il tempo all’ultimo giro, che ha dovuto dunque salutare la pole position in Austria.

Seconda pole position per Martin, che regala una grande gioia alla Ducati. Ottavo invece Marc Marquez, seguito da Vinales. Non sono riusciti a superare la Q1 invece Pedrosa e Rossi, che partiranno dal fondo della griglia domani in gara.

La griglia di partenza del Gp di Stiria

1ª fila: 1. Martin, 2. Bagnaia, 3. Quartararo

2ª fila: 4. Miller, 5. Mir, 6. Zarco

3ª fila: 7. Espargaro A, 8. Marquez M, 9. Vinales

4ª fila: 10. Nakagami, 11. Marquez A, 12. Oliveira

5ª fila: 13. Rins, 14. Pedrosa, 15. Espargaro P

6ª fila: 16. Binder, 17. Rossi, 18. Marini

7ª fila: 19. Lecuona, 20. Bastianini, 21. Savadori

8ª fila: 22. Petrucci, 23. Crutchlow