Russell pazzesco a Spa, ma la pole è di Verstappen! Disastro Ferrari in Belgio

Qualifiche emozionanti oggi a Spa: i piloti della Formula 1 hanno regalato uno spettacolo puro. Non sorridono di certo i ferraristi ed i tifosi della Rossa: Sainz e Leclerc, infatti, non sono riusciti a superare la Q2, restando quindi fuori dalla lotta per le migliori posizioni in griglia di partenza.

A regalare emozioni incredibili è stato George Russell, che ha lanciato un messaggio importantissimo alla Mercedes, che potrebbe assumerlo al posto di Bottas, per gareggiare al fianco di Lewis Hamilton.

Il britannico della Williams è stato superato solo da Verstappen, poleman del Gp del Belgio: è dell’olandese, infatti, la pole position belga. Verstappen si lascia alle spalle Russell e Hamilton. Quarto Ricciardo, seguito da Vettel. Nono invece Vettel, mentre le Ferrari di Leclerc e Sainz sono rispettivamente 11ª e 13ª.

Le parole dei Top-3

Verstappen: “qualifiche molto insidiose, già era difficile tenere la macchina in pista e tenere le gomme a temperature, non era semplice ripartire”

Russell: “non so cosa dire onestamente, abbiamo fatto un lavoro incredibile, ho avuto sensazioni positive ho avuto tanta fiducia, possiamo fare bene anche domani in gara. Non avevo nulla da perdere, abbiamo usato la mappatura al massimo all’ultimo giro. Domani dovremo fare punti. Cercheremo di attaccare e ottenere il miglior risultato possibile“.

Hamilton: “giornata difficile per tutti, ho cercato di mantenere la calma e l’ottimismo. Complimenti a Max. Un giro da maestro per George. Bisogna trovare un equilibrio tra la velocità in rettilineo ed il carico aerodinamico. Il team è stato bravissimo, domani è un altro giorno, speriamo che il meteo sia migliore, in particolare per i fan“.

La griglia di partenza del Gp del Belgio

1ª fila: 1. Verstappen, 2. Russell

2ª fila: 3. Hamilton, 4. Ricciardo

3ª fila: 5. Vettel, 6. Gasly