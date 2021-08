Prende a pugni il cavallo per calmarlo: allenatore tedesco di pentathlon espulso dalle Olimpiadi

SportFair

Una situazione piuttosto delicata e sorprendente si è verificata durante la gara olimpica di pentathlon moderno femminile alle Olimpiadi di Tokyo, dove Annika Schleu ha visto sfumare la medaglia d’oro per via del comportamento del suo cavallo sul percorso di salto a ostacoli. La tedesca non ha completato la prova ed è passata dal primo al trentunesimo posto, a causa del pessimo rapporto instaurato con Saint Boy. In questa disciplina, ad ogni atleta viene assegnato a sorte un cavallo solo 20 minuti prima della gara, un lasso di tempo entro cui il fantino deve trovare l’empatia con il cavallo.

L’inchiesta

Visibilmente scosso, l’animale non ha voluto completare la prova, facendo scoppiare in lacrime Annika Schleu e obbligandola a perdere posizioni. “Colpiscilo bene, colpiscilo!” le parole dell’allenatore Kim Raisner da dietro la recinzione, urla che hanno insospettito gli organizzatori che hanno subito avviato un’inchiesta sul comportamento della squadra tedesca nei confronti di Saint Boy. Al termine delle indagini, Raisner è stato espulso dai Giochi per aver ripetutamente preso a pugni il cavallo prima dell’evento, con l’intenzione di farlo calmare.

La nota ufficiale

Questa la nota dell’UIPM: “Il comitato esecutivo dell’UIPM (EB) ha dato un cartellino nero all’allenatore della squadra tedesca Kim Raisner, squalificandolo dal resto dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’EB ha esaminato le riprese video che mostravano il signor Raisner che sembrava colpire con il pugno il cavallo Saint Boy, montato da Annika Schleu, durante la disciplina equestre della competizione di pentathlon moderno femminile. Le sue azioni sono state ritenute in violazione delle regole della competizione UIPM, che si applicano a tutte le competizioni di pentathlon moderno riconosciute, compresi i Giochi Olimpici. La decisione dell’EB è stata presa oggi allo stadio di Tokyo prima della ripresa della competizione di pentathlon moderno maschile“.