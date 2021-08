Pubblicata la lista dei finalisti per i premi di miglior giocatore della Champions League: c’è anche Jorginho

SportFair

La UEFA ha annunciato oggi i nomi dei giocatori finalisti per i premi per posizione della UEFA Champions League 2020/21. I premi onoreranno il miglior portiere, difensore, centrocampista e attaccante della stagione 2020/21 della UEFA Champions League e saranno annunciati durante il sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League 2021/22, che si terrà giovedì 26 agosto a Istanbul, in Turchia. .

La giuria è composta dagli allenatori dei 32 club che hanno partecipato alla fase a gironi della UEFA Champions League 2020/21, insieme a 55 giornalisti di ciascuna delle 55 federazioni affiliate alla UEFA, selezionati dal gruppo European Sports Media (ESM). Gli allenatori non potevano votare per i giocatori delle proprie squadre.

Ad allenatori e giornalisti è stato chiesto di selezionare una rosa di tre giocatori per ogni categoria assegnando rispettivamente cinque punti, tre punti e un punto a ciascuno di essi. Il risultato finale si è basato sul numero totale di voti espressi dagli allenatori e dai giornalisti.

I tre giocatori che hanno ricevuto il maggior numero di punti complessivi in ​​ogni categoria di posizione, in ordine alfabetico, sono:

Portieri :

Thibaut Courtois (Belgium – Real Madrid CF)

Ederson (Brazil – Manchester City FC)

Édouard Mendy (Senegal – Chelsea FC)

Difensori :

César Azpilicueta (Spain – Chelsea FC)

Rúben Dias (Portugal – Manchester City FC)

Antonio Rüdiger (Germany – Chelsea FC)

Centrocampisti

Kevin De Bruyne (Belgium – Manchester City FC)

Jorginho (Italy – Chelsea FC)

N’Golo Kanté (France – Chelsea FC)

Attaccanti :

Erling Haaland (Norway – Borussia Dortmund)

Kylian Mbappé (France – Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowksi (Poland – FC Bayern München)