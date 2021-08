Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Messi: le (spaventose) cifre dell’imminente accordo

SportFair

Il Paris Saint-Germain è vicinissimo al colpo del secolo, ovvero quello che gli permetterebbe di ingaggiare niente meno che Lionel Messi, svincolato dopo la rottura con il Barcellona avvenuta negli ultimi giorni. Il club parigino ha subito intavolato una trattativa con l’entourage della Pulce, presentando un’offerta quasi irrinunciabile che dovrà essere solamente limata nelle prossime ore, prima che Messi apponga la sua firma sul contratto.

Le cifre dell’ingaggio

Secondo le ultime indiscrezioni, l’intesa verrà raggiunta sulla base di un biennale a 35 milioni netti a stagione bonus compresi, con un’opzione per un altro anno di contratto. Insomma, un ingaggio spaventoso per Messi che andrebbe a coronare un mercato davvero faraonico per il Paris Saint-Germain, riuscito a mettere già le mani su Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos e Wijnaldum.