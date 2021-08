Marcell Jacobs si ferma: nessun altro impegno per il resto della stagione, tornerà in gara nel 2022

SportFair

E’ tornato in Italia da pochi giorni e sta ancora cercando di realizzare ciò che è successo nelle ultime settimane alle Olimpiadi di Tokyo e già c’è chi gli domanda dei prossimi impegni.

Marcell Jacobs ha deciso di fermarsi per il resto di questa stagione. Il velocista azzurro, oro nei 100 metri e nella staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo, non parteciperà ad altre gare nel resto del 2021. Jacobs salterà quindi la Diamond League e tornerà a gareggiare nel 2022. Ad affermarlo è stato lui stesso in una domanda postagli dai tifosi su Instagram.