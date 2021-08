La vittoria, l’anello e la proposta di matrimonio: Redding chiede alla sua Jacey di sposarlo sul podio di Most [VIDEO]

SportFair

Colpo di scena oggi in Superbike, precisamente subito dopo Gara-2 del GP di Most, dove Scott Redding ha pensato bene di chiedere a Jacey Hayden di sposarlo in modo piuttosto originale. Il pilota della Ducati, subito dopo aver conquistato la seconda gara del week-end ceco, è salito sul podio e si è inginocchiato tenendo in mano un anello, in attesa che arrivasse la sua fidanzata. Una volta spuntata da dietro le quinte, Redding ha preso il microfono e ha fatto la fatidica domanda, ricevendo immediatamente un tenero sì. Il tutto davanti agli occhi non solo dei rivali sul podio, ma anche del pubblico presente sotto il podio installato nel circuito ceco. Una mossa elegante e piuttosto originale per Scott Redding, pronto a sposare la sua Jacey dopo averle regalato questo bellissimo momento di romanticismo.