Domenica si corre il Gp di Silverstone di MotoGP: il programma dettagliato e dove vederlo in tv

SportFair

Dopo una settimana di pausa a seguito della doppietta in Austria, i piloti della MotoGP tornano protagonisti in pista e lo faranno in Gran Bretagna, dove si corre il Gp di Silverstone.

Dopo l’addio tra Vinales e Yamaha, non è escluso un ritorno in pista dello spagnolo anticipato con l’Aprilia, mentre per Valentino Rossi sarà la prima volta in moto dopo l’annuncio della gravidanza della sua compagna Francesca Sofia Novello.

Occhi puntati su Quartararo, che cercherà di tornare davanti a tutti e di riprendersi il gradino più alto del podio, ma anche sulla Ducati che nelle ultime settimane ha dimostrato di poter essere competitiva, seppur in una pista favorevole.

Il weekend di gara sarà trasmesso in diretta sui canali Sky e DAZN (Attiva ora/Abbonati ora a DAZN. 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi), mentre su TV8 e gare andranno in onda in differita, con un paio d’ore di ritardo circa. Il weekend di gara inizierà sempre giovedì, con le tradizionali conferenze stampa, mentre venerdì i piloti scenderanno in pista per le prime sessioni di prove libere.

Il programma del weekend di gara di Silverstone

Giovedì

18.00 conferenza stampa piloti

Venerdì

10.00-10.40 FP1 Moto3

10.55-11.40 FP1 MotoGP

11.55-12.35 FP1 Moto2

14.15-14.55 FP2 Moto3

15.10-15.55 FP2 MotoGP

16.10-16.50 FP2 Moto2

Sabato

10.00-10.40 FP3 Moto3

10.55-11.40 FP3 MotoGP

11.55-12.35 FP3 Moto2

13.35-14.15 Qualifiche Moto3

14.30-15.00 FP4 MotoGP

15.10-15.50 Qualifiche MotoGP

16.10-16.50 Qualifiche Moto2

Domenica

10.00-10.20 Warm up Moto3

10.30-10.50 Warm up MotoGP

11.00-11.20 Warm up Moto2

12.20 Gara Moto3

14.00 Gara MotoGP

15.30 Gara Moto2