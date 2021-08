Olimpiadi di Tokyo, il programma di martedì 3 agosto e gli azzurri in gara: Ruggero e Tita a caccia dell’oro nella vela

SportFair

Archiviata la giornata di oggi con una sola medaglia conquistata, l’argento di Vanessa Ferrari nella ginnastica artistica, l’Italia si proietta già alle gare in programma domani in queste esaltanti Olimpiadi di Tokyo. In arrivo per gli azzurri una medaglia certa dalla vela, in particolare dal Nacra 17 misto, dove Ruggero Tita e Caterina Banti sono già sicuri almeno dell’argento. I due azzurri andranno però a caccia di uno strepitoso oro, che permetterebbe all’Italia di salire nel medagliere. Tanti italiani impegnati anche nell’atletica e nel ciclismo, dove le squadre di inseguimento tenteranno l’assalto alla finale per l’oro.

Il programma di martedì 3 agosto e gli italiani in gara

02.00 – ATLETICA

Finali:

Salto in lungo femminile

05.20 – 400 metri ostacoli maschile (Alessandro Sibilio)

Qualificazioni e batterie:

02.00 – Salto triplo maschile (Tobia Bocchi, Andrea Dallavalle, Emmanuel Ihemeje)

1500 metri maschile

400 metri femminile

04.05 – 200 metri maschile (Eseosa Desalu, Antonio Infantino)

02.00 – BEACH VOLLEY – Quarti di finale femminile (2 partite)

02.00 – VOLLEY – Torneo maschile, quarti di finale 1: Canada-Russia

02.30 – CANOA SPRINT

Semifinali:

02.37 – K1 200 metri femminile (Francesca Genzo)

C2 1000 metri maschile

03.08 – K1 1000 metri maschile (Samuele Burgo)

K2 500 metri femminile

Finali:

04.37 – K1 200 metri femminile (ev. Francesca Genzo)

05.20 – K1 1000 metri maschile (ev. Samuele Burgo)

02.30 – PALLAMANO – Torneo maschile, quarti di finale 1: Francia-Bahrain

03.00 – BASKET – Torneo maschile, quarti di finale 1: Slovenia-Germania

03.00 – TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile e femminile, quarti di finale

03.00 – TUFFI – 3 m maschile, semifinale

03.30 – HOCKEY PRATO – Torneo maschile, semifinale 1: Australia-Germania

04.00 – BOXE

Finali:

57 kg femminile

Semifinali:

57 kg maschile

91 kg maschile

Quarti di finale:

52 kg maschile

63 kg maschile

60 kg femminile

04.00 – LOTTA

Ripescaggi:

77 kg greco-romana,

68 kg femminile,

97 kg greco-romana

Ottavi e quarti di finale:

67 kg greco-romana

62 kg femminile

87 kg greco-romana

06.00 – VOLLEY – Torneo maschile, quarti di finale 2: Giappone-Brasile

06.15 – PALLAMANO – Torneo maschile, quarti di finale 2: Svezia-Spagna

06.40 – BASKET – Torneo maschile, quarti di finale 2: Spagna-USA

06.50 – SOLLEVAMENTO PESI – 109 kg maschile (gruppo B)

07.00 – PALLANUOTO – Torneo femminile, quarti di finale 1: Canada-USA

07.30 – TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile e femminile, quarti di finale

07.30 – VELA

Medal Race:

Finn maschile

08.33 – Nacra 17 misto (Ruggero Tita e Caterina Banti)

08.00 – TUFFI – 3 m maschile, finale

08.30 – CICLISMO SU PISTA

Primo turno:

08.51 – Inseguimento a squadre femminile – Italia (Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini)

09.36 – Inseguimento a squadre maschile – Italia (Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan)

Finali:

10.19 – Inseguimento a squadre femminile – ev. Italia (Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini)

08.30 – PALLANUOTO – Torneo femminile, quarti di finale 2: Spagna-Cina

10.00 – ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata maschile, qualificazioni (Ludovico Fossali, Michael Piccolruaz)

10.00 – BOXE

Finali:

69 kg maschile

Semifinali:

57 kg maschile

91 kg maschile

Quarti di finale:

60 kg femminile

52 kg maschile

63 kg maschile

10.00 – CALCIO – Torneo maschile, semifinale 1: Messico-Brasile

10.00 – GINNASTICA ARTISTICA – Finali di Specialità: parallele pari, trave, sbarra

10.00 – PALLAMANO – Torneo maschile, quarti di finale 3: Danimarca-Norvegia

10.00 – VOLLEY – Torneo maschile, quarti di finale 3: Italia-Argentina

10.20 – BASKET – Torneo maschile, quarti di finale 3: Italia-Francia

11.15 – LOTTA

Finali:

77 kg greco-romana

97 kg greco-romana

68 kg femminile

Semifinali:

67 kg greco-romana

87 kg greco-romana

62 kg femminile

11.20 – PALLANUOTO – Torneo femminile, quarti di finale 3: Olanda-Ungheria

12.00 – ATLETICA

Finali:

Salto con l’asta maschile

13.35 – Lancio del martello femminile (Sara Fantini)

800 metri femminile

200 metri femminile

Semifinali:

200 metri maschile (ev. Eseosa Desalu, Antonio Infantino)

Qualifiche e batterie:

12.10 – 110 metri ostacoli (Paolo Dal Molin, Hassane Fofana)

12.15 – Getto del peso maschile (Leonardo Fabbri, Nick Ponzio, Zane Weir)

13.00 – 5000 metri maschile (Yeman Crippa)

12.00 – BASEBALL – Ripescaggio 1

12.00 – EQUITAZIONE – Salto a ostacoli individuale, qualificazioni (Emanuele Gaudiano)

12.00 – HOCKEY PRATO – Torneo maschile, semifinale 2: India-Belgio

12.30 – NUOTO ARTISTICO – Coppie, technical routine (Linda Cerruti e Costanza Ferro)

12.30 – TENNISTAVOLO – Gara a squadre femminile, semifinali

12.50 – PALLANUOTO – Torneo femminile, quarti di finale 4: Australia-Russia

12.50 – SOLLEVAMENTO PESI – 109 kg maschile (gruppo A)

13.00 – CALCIO – Torneo maschile, semifinale 2: Giappone-Spagna

13.45 – PALLAMANO – Torneo maschile, quarti di finale 4: Germania-Egitto

14.00 – BASKET – Torneo maschile, quarti di finale 4: Australia-Argentina

14.00 – BEACH VOLLEY – Quarti di finale femminile (2 partite)

14.30 – VOLLEY – Torneo maschile, quarti di finale 4: Polonia-Francia

23.30 – NUOTO DI FONDO – 10 km femminile (Rachele Bruni)