Al via le Paralimpiadi di Tokyo, gli azzurri subito a caccia di medaglie: il programma e gli italiani in gara il 25 agosto

Le Paralimpiadi di Tokyo sono ufficialmente iniziate! Dopo le emozioni regalate dagli atleti alle Olimpiadi, gli italiani sono pronti ad un nuovo spettacolo con i Giochi Paralimpici.

L’Italia ha 113 atleti in gara, un numero da record, con le donne che per la prima volta sono più numerose degli uomini. Lo spettacolo inizierà nella notte, con le prime batterie delle gare di nuoto e le qualificazioni di scherma e tennistavolo. Occhi puntati su Barlaam e Morlacchi, ma anche sulle donne del nuoto paralimpico, senza dimenticare Bebe Vio, in pedana a partire dalle 2 di notte.

Gli azzurri in gara il 25 agosto alle Paralimpiadi di Tokyo



Dalle 2.00 – Nuoto – Qualificazioni

400 stile libero S9 maschile – Simone Barlaam e Federico Morlacchi

400 stile libero S9 femminile – Vittoria Bianco

100m dorso S1 maschile – Francesco Bettella

100m dorso S2 femminile – Angela Procida

50m rana SB3 maschile – Efrem Morelli

50m stile libero S3 femminile – Arianna Talamona

50m stile libero S10 maschile – Riccardo Menciotti, Stefano Raimondi

50m stile libero S10 femminile – Alessia Scortechini

100m farfalla S13 femminile – Alessia Berra, Carlotta Gilli

200m stile libero S5 maschile – Francesco Bocciardo

200m stile libero S5 femminile – Monica Boggioni

100m stile libero S8 maschile – Alberto Amodeo, Federico Bicelli

Dalle 2.00 – Scherma – Qualificazioni

Sciabola individuale maschile, Categoria A – Edoardo Giordan

Sciabola individuale maschile, Categoria B – Marco Cima, Gianmarco Paolucci

Sciabola individuale femminile, Categoria A – Loredana Trigila, Andrea Mogos

Sciabola individuale femminile, Categoria B – Rosanna Pasquino, Beatrice Vio

Dalle 2.00 – Tennistavolo – Qualificazioni

Singolo maschile e femminile (MS9, MS3, WS3) – Mohamed Amine Kalem (MS9)

Singolo maschile e femminile (MS6, WS4) – Matteo Parenzan

Singolo maschile (MS6, MS1) Andrea Borgato – Federico Falco MS1

Dalle ore 9 – Tennistavolo – Qualificazioni

Singolo femminile (WS11, WS1-2) – Giada Rossi WS1-2

Dalle 10.00 – Nuoto: finali

400 stile libero S9 maschile

400 stile libero S9 femminile

100m dorso S1 maschile

100m dorso S2 femminile

50m rana SB3 maschile

50m stile libero S3 femminile

50m stile libero S10 maschile

50m stile libero S10 femminile

100m farfalla S13 femminile

200m stile libero S5 maschile

200m stile libero S5 femminile

100m stile libero S8 maschile