Cambiano gli obiettivi di Guardiola, addio al City: “voglio allenare una Nazionale”

Pep Guardiola ha annunciato il suo addio al Manchester City al termine del contratto, previsto per il 2023: il tecnico spagnolo ha parlato dei suoi obiettivi futuri, dimostrando di avere le idee chiarissime.

“Il prossimo passo dopo il Manchester City? Il prossimo passo sarà allenare una nazionale. Dopo sette anni al Manchester City dovrò riposarmi, starmene tranquillo, studiare, poi mi piacerebbe allenare agli Europei, in Copa America o al Mondiale“, ha affermato Guardiola.

“Mi piacerebbe ma non credo accadrà. Credo che l’allenatore della squadra brasiliana sarà sempre brasiliano, non vedo uno straniero sulla panchina del Brasile. Il Brasile è sempre il favorito, che si tratti di Mondiali o Coppa America lo è sempre stato e sempre lo sarà. Fa parte della loro cultura. Nel 1982 ero piccolo, vivevo in Catalogna e si giocavano i Mondiali: ricordo che tutte le persone tifavano per il Brasile. Nessuno di loro era brasiliano. Si emozionavano vedendo giocare Zico, Jorginho, Falcão, Cerezo. Come per l’Olanda del 1978, quel Brasile non ha vinto ma tutti lo ricordano per le emozioni che produceva“, ha aggiunto Guardiola.