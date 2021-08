Sorpresa Nakagami nelle Fp1 del Gp di Stiria: ottimo ritorno di Pedrosa, Rossi lontano

SportFair

Dopo l’annuncio di ieri di Valentino Rossi, che ha deciso di fermarsi al termine della stagione 2021 di MotoGP, per iniziare una seconda vita, che si prospetta speciale, unica e ricca di emozioni e spettacolo, i piloti sono finalmente tornati in pista, dopo un mese di pausa, per la prima sessione di prove libere del Gp di Stiria.

Sorpresa in testa alla classifica dei tempi: è Nakagami il più veloce nelle Fp1 in Austria, seguito da Mir ed Espargaro. Sesto posto per Marc Marquez, mentre il miglior pilota Yamaha è Vinales, settimo, seguito dal suo compagno di squadra, Quartararo. Ottimo ritorno in pista per Pedrosa: lo spagnolo ha chiuso la prima sessione di libere conn un ottimo 10° posto, mentre Valentino Rossi non è riuscito a far meglio del 16° tempo.