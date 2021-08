Bottas al comando nelle Fp1 in Belgio, Leclerc quarto: Lewis bloccato da Latifi, è 18°

SportFair

La pausa estiva è terminata e i piloti della Formula 1 sono tornati in pista, sul circuito di Spa, per la prima sessione di prove libere del Gp del Belgio.

E’ Valtteri Bottas a chiudere in testa alla classifica dei tempi, seguito da Verstappen e Gasly. Appena fuori dal ‘podio’ i ferraristi, con Leclerc quarto e Sainz quinto. Sessione difficile invece per Lewis Hamilton, che dopo un long run di 11 giri con le gomme bianche è stato pericolosamente ostacolato da Latifi proprio mentre cercava di portarsi al comando, finendo così in fondo alla classifica dei tempi. Il britannico della Mercedes è infatti 18°